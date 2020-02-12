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Авто
12.02.2020 23:52
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В ответ на дистанционное отключение автопилота владельцы «Теслы» обратились к хакерам

Компания Tesla некоторое время назад внедрила практику дистанционного отключения функций на некоторых автомобилях, продающихся на вторичном рынке. Эта тема всплыла несколько дней назад благодаря публикации Jalopnik, описывающей один из последних подобных случаев. Но оказалось, что автовладельцы уже нашли решение – джейлбрейк.

Как пишет 12 февраля Vice, приобретая автомобиль, люди предполагают, что становятся владельцами не только самой машины, но и всех ее частей, включая программное обеспечение. Но приобретая подержанный автомобиль даже у самой Tesla (у компании есть программа обратного выкупа дефектных электромобилей и даже trade-in), покупатель не получает гарантии, что вскоре какие-то функции в нем не пропадут, отмечает издание.

Прежде всего, речь идет о функции автопилота, которую, по мнению Tesla, новый владелец подержанного электромобиля не оплачивает должным образом, даже если изначально она на конкретном автомобиле была включена. Для повторной активации автопилота Tesla требует оплатить его полную стоимость – 8000 долларов. У того же дилера, который упоминался в публикации Jalopnik, на одной из проданных Model X через некоторое время был отключен пакет Performance Package, стоимость которого составляет около 20 000 долларов.

Более того, из-за непомерной стоимости ремонта Tesla страховые компании предпочитают при малейшей возможности списывать аварийные электромобили как не подлежащие восстановлению. В этот момент Tesla также прекращает поддержку конкретной машины и обнуляет все дополнительные функции, даже право бесплатной зарядки на Supercharger. Однако страховые компании продают такие «списанные» автомобили с аукциона, и многие независимые дилеры охотно их приобретают и восстанавливают – естественно, безо всех первоначально имевшихся «дополнений».


Выход автовладельцы нашли один – обратится к хакерам. Термин jailbreak («взлом тюрьмы» или «побег из тюрьмы») первоначально означал снятие запретов на установку стороннего программного обеспечения на iPhone, а теперь его взяли на вооружение и «независимые специалисты», занимающиеся ремонтом и восстановлением подержанных «Тесл». Один из них, Фил Сэдоу, считает, что отключение функций, первоначально присутствовавших в автомобиле, – это просто грабеж. Фил не только занимается ремонтом «Тесл» как независимый автомеханик, но и помогает вернуть в электромобили отключенные функции.

Tesla без Supercharger – это не Tesla, пишет Vice. Фил Сэдоу утверждает, что он помог восстановить функции, включая бесплатную зарядку, уже на 600 «Теслах», причем «по всему миру».

Конечно, в случае, когда программное обеспечение подвергается «джейлбрейку», Tesla  автоматически снимает с себя какие бы то ни было обязанности, включая гарантийные. Но многие электромобили, особенно приобретенные у страховых компаний, и так «сняты с учета» при том, что они вполне пригодны для эксплуатации.

В свое время Apple безуспешно пыталась доказать, что «джейлбрейк» незаконен, однако американский суд встал тогда на сторону потребителей. То же самое должно быть и здесь, с электромобилями Tesla, тем более, что они больше похожи на те же компьютеры на колесах, чем на автомобили.

В свое время Стиву Джобсу пришлось пойти навстречу своим клиентам и не только разрешить установку сторонних программ на iPhone, но и создать для них целую экосистему под названием App Store. Похоже, теперь очередь Илона Маска сделать шаг навстречу тем, кто хочет ездить на Tesla, но не имеет возможности купить новый электромобиль.

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