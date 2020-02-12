Американский телеканал признал, что Овечкин забил самый красивый гол в истории НХЛ. На втором месте тоже россиянин

Российский хоккеист Александр Овечкин вновь вошел в историю. Телеканал ESPN составил рейтинг лучших голов за всю историю НХЛ и поставил его шайбу на первое место.

Речь идет о легендарном голе, который Овечкин забил в падении в ворота «Финикса» в 2006 году.

Отметим, что второе место занял другой российский нападающий — Андрей Свечников, забивший в составе «Каролины» в ворота «Калгари» в 2019 году.





Также в топ-10 вошли еще три российских гола: гол Павла Буре в составе «Ванкувера» в ворота «Бостона» в 1996 году, гол Павла Дацюка в составе «Детройта» в ворота «Чикаго» в 2010 году и гол Владимира Тарасенко в составе «Сент-Луиса» в ворота «Миннесоты» в 2015 году. Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.

Ранее Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ после Гретцки, забившим 40 голов в 11 сезонах.