Президент Франции пересаживается на гибрид, а госслужащим будут доплачивать за езду на велосипеде

Новый бронированный лимузин Эммануэля Макрона будет иметь гибридную силовую установку. Таким образом президент Франции своим примером поддерживает меры по ограничению вредных выбросов.

Среди других мер, предпринимаемых властями Франции, – ежегодный бонус в 200 евро для госслужащих, которые станут ездить на работу на велосипедах или общественном транспорте, сообщает 12 февраля Washington Times. Выплаты начнутся уже с июля 2020 года, объявила министр экологии Франции Элизабет Борн.

Также французское правительство планирует пересадить на электромобили или гибриды всех чиновников и стимулировать их пользоваться железнодорожным транспортом вместо воздушного для всех несрочных служебных поездок продолжительностью до 4 часов. Во Франции развита сеть скоростных железных дорог, где поезда разгоняются до 300 километров в час, что позволяет за несколько часов добраться до большей части страны.

Дополнительные меры по защите окружающей среды будут, как ожидается, объявлены президентом Макроном 13 февраля, во время посещения курортов на горе Монблан, высочайшей вершине Европы, расположенной во французских Альпах. До нее Макрон и министр экологии Элизабет Борн будут добираться все-таки самолетом, отмечает Washington Times.



