«Будем выяснять, каким образом были сделаны данные снимки». ФСИН начала проверку из-за фотографий с застольем осужденного за убийство Немцова

Главное управление ФСИН по Иркутской области проверит условия содержания Заура Дадаева, который был осужден за убийство Бориса Немцова. Об этом 12 февраля сообщает РБК со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ ФСИН Ольгу Хинданову.

«По поводу условия содержаний Дадаева в колонии, по поводу фотографий мы будем проводить служебную проверку и будем выяснять, каким образом были сделаны данные снимки», — заявила Хинданова изданию.

Напомним, ранее в СМИ были опубликованы фотографии застолья в иркутской колонии №3 для бывших силовиков, в которой содержался экс-боец батальона «Север» МВД Чечени Дадаев. Ужин с шашлыками выглядел совсем не по-тюремному. При этом, по данным «Медиазоны», 11 февраля Дадаева перевели из колонии в тюрьму по ходатайству начальника исправительного учреждения якобы за «нарушение режима содержания».



