Источник: Борису Ротенбергу удалось уговорить Кокорина перейти в «Сочи»

Встреча между президентом футбольного клуба «Сочи» Борисом Ротенбергом и нападающим «Зенита» Александром Кокориным состоялась в среду, 12 февраля, в Турции. Как сообщил в своем телеграм-канале комментатор Нобель Арустамян, переговоры находятся на завершающей стадии.

«Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к ФК «Сочи» на сборе в Турции», – написал Нобель.

Отметим, что ФК «Сочи» и «Зенит-2», куда был сослан Кокорин за отказ переехать в южный клуб, сейчас как раз находятся на сборах в Турции.



