Источник: Борису Ротенбергу удалось уговорить Кокорина перейти в «Сочи»
Встреча между президентом футбольного клуба «Сочи» Борисом Ротенбергом и нападающим «Зенита» Александром Кокориным состоялась в среду, 12 февраля, в Турции. Как сообщил в своем телеграм-канале комментатор Нобель Арустамян, переговоры находятся на завершающей стадии.
«Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к ФК «Сочи» на сборе в Турции», – написал Нобель.
Отметим, что ФК «Сочи» и «Зенит-2», куда был сослан Кокорин за отказ переехать в южный клуб, сейчас как раз находятся на сборах в Турции.
Справка:
Стартом для скандальной ситуации стало сообщение футбольного клуба «Сочи» о переходе Кокорина в клуб на правах аренды до конца чемпионата РПЛ 2019/20 года. При этом ФК «Зенит» долго не подтверждал эту информацию, пока генеральный директор Александр Медведев не заявил о наличии договоренности между двумя клубами. Однако сам игрок переходить в «Сочи» категорически отказывался.