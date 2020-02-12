Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии отменена впервые за 33 года. Виноват коронавирус

Всемирный мобильный конгресс-2020 (Mobile World Congress-2020) в Барселоне отменен. Об этом 12 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на организаторов. MWC считается крупнейшей в мире выставкой мобильной индустрии.

«Беспокойство в связи со вспышкой коронавируса по всему миру, переживания из-за поездок и других обстоятельств делают невозможным [проведение мероприятия]», – цитирует агентство слова Джона Хоффмана, исполнительного директора ассоциации GSMA, организующей выставку.

MWC-2020 должна была пройти с 24 по 27 февраля. Ожидалось около 100 тыс. участников со всего мира. Выставку отменяют впервые за 33 года ее проведения. На подготовку к ней многие компании тратят десятки миллионов долларов. Как пишет Wired, GSMA просила испанские власти объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы избежать крупных компенсаций для участников.



