Молодых людей из «Галереи» увезли в отдел полиции. Там будут разбираться с пьянством

Трое посетителей «Галереи» проводят вечер после драки с охраной в торговом центре на Лиговском проспекте в Петербурге в отделе полиции. Предположительно, молодые люди были нетрезвы.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МВД, после сообщения очевидцев о драке с охранниками ТЦ «Галерея» вечером 12 февраля в отдел полиции для разбирательства увезли троих молодых людей, все они совершеннолетние. Охрана, уточняют в полиции, задержала их «за хулиганство в алкогольном опьянении». Сами сотрудники ТЦ также были вынуждены отправиться на беседу с сотрудниками правоохранительных органов.

О драке «Фонтанке» рассказали очевидцы. На их глазах охранники сначала не пускали компанию в ТЦ, затем началось рукоприкладство. Часть драки засняли посетители «Галереи».

За удар в лицо посетителю в январе этого года уволили охранника ТК «Мега» в подмосковных Химках. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий.



