Четырёхногому роботу от Boston Dynamics нашли работу на нефтяной вышке

Четырёхногий робот Spot от Boston Dynamics, прославившийся танцами и сальто, будет работать на нефтяной вышке Aker BP. Как пишет 12 февраля Tjournal со ссылкой на New Atlas, компания с помощью роботов собирается повысить безопасность и эффективность работы.

На Spot установили систему камер и обнаружения препятствий — он займется поиском утечек газа, операторы же будут наблюдать за всем, находясь на берегу. Компания уже протестировала робота в условиях, приближенных к реальным. После этого в Aker BP решили, что Spot сможет забираться в места, людям недоступные.

Spot способен нести вес грузом до 14 кг, камеры обеспечивают ему обзор в 360 градусов. Диапазон рабочих температур — от -20 градусов по Цельсию до +45.



