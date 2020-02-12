На карьеры в Шапках, где на выходных погибли трое, продолжают приходить рыбаки. Сирена их не пугает

Любители зимней рыбалки продолжают проверять лед на прочность на карьерах неподалеку от поселка Шапки в Ленобласти, где на выходных погибли трое человек. Издание 47news 12 февраля публикует видео того, как рыбака пытаются согнать со льда.

Ни неоднократные просьбы, ни сирена из мегафона мужчину не испугали. Отреагировал он только на угрозы вызвать представителей МВД и МЧС — после этого рыбак нехотя уходит.

Мужчина рыбачил на четвертом карьере, а в пятом на этих выходных утонули трое человек — двухлетняя девочка и супружеская пара на лыжах. После этого на карьере появились объявления об опасности, однако рыбаки их игнорируют. Отметим, рыбаки массово отказываются покидать лед и в Красносельском районе Петербурга.

Сегодня «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» отменила запланированные на 15 февраля «лыжные стрелы» (спецпоезда для лыжников) до Орехово и Шапок.



