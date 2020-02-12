Двойное убийство восьмилетней давности отозвалось обыском у «оружейника» в Петербурге

Полицейские и спецназ Росгвардии обнаружили солидный арсенал и мини-производство боеприпасов в квартире на Комендантском проспекте. Как пишет 12 февраля 47news, причиной для визита правоохранителей стало дело 2012 года об убийстве двух человек в Лодейном Поле.

По данным издания, сотрудники угрозыска при поддержке СОБРа Росгвардии пришли с обыском в квартиру на Комендантском накануне, 11 февраля. Жильца, 45-летнего безработного, следствие считает предполагаемым свидетелем по делу об убийстве двух мужчин в январе 2012 года в Лодейном Поле.

«В квартире же нашёлся целый производственный арсенал: два пистолета ТТ, пистолет Макарова с глушителем, сменные стволы, более пятисот патронов и около четырёхсот гильз, порох, мерные весы и пресс-станок, а также станок для снаряжения патронов и приспособления для развёртывания гильз», – пишет 47news.

Все оружие не зарегистрировано, уточняет издание. «Оружейник» же теперь находится под подпиской о невыезде, следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК («незаконное хранение оружия и боеприпасов»). 47News отмечает, что постановление об обыске по делу восьмилетней давности могло быть использовано как повод заглянуть в квартиру на Комендантском, о которой оперативникам якобы было известно ранее.



