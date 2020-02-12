На Восстания «Ленд Ровер» отправил в больницу пешехода. Женщина шла по «зебре»

В тяжелом состоянии в больницу увезли пешехода из Центрального района Петербурга вечером 12 февраля. Она переходила улицу Восстания.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, 42-летний мужчина за рулем «Ленд Ровера» сбил 58-летнюю женщину около семи часов вечера. Она переходила дорогу по «зебре» около 26-го дома по улице Восстания. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. В ГИБДД отмечают, что камер видеонаблюдения городского мониторингового центра там нет.



