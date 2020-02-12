Facebook нашел российских разведчиков в соцсети. Удалены десятки аккаунтов за вмешательство в дела Украины

Facebook сообщил 12 февраля в официальном блоге об удалении сети из 78 аккаунтов, 29 сообществ и 11 публичных страниц за вмешательство в дела других стран — прежде всего, Украины. В соцсети считают, что все учетные записи координировались из России и связаны с российской разведкой.

«Несмотря на то, что люди за этой сетью пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование обнаружило связь с российскими службами военной разведки», — говорится в официальном блоге Facebook.

В аккаунтах публиковались новости об Украине, ситуации в Крыму и о российской военной операции в Сирии. По мнению соцсети, учетные записи были фейковыми, при этом некоторые выдавали себя за жителей Украины. В администрации Facebook подчеркнули, что аккаунты удалены не за содержание постов, а за «нарушение политики соцсети против иностранного и государственного вмешательства».



