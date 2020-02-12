«Бил коленями, лицо в крови». Очевидцы рассказали о драке в «Галерее» охранников с подростками

Конфликт между группой молодых людей и охраной торгового комплекса «Галерея» произошел вечером 12 февраля в центре Петербурга. Очевидцы говорят о жестокости.

О драке «Фонтанке» сообщили читатели. По словам очевидца Ильи, все произошло около восьми часов вечера около главного входа в торговый центр на Лиговском проспекте. Он утверждает, что стычка троих неформально одетых молодых людей, на вид старшеклассников, с охраной началась с беседы, когда те только зашли в «Галерею». Несколько минут они что-то негромко обсуждали, затем охранник взял одного из собеседников за руку и начал тянуть его в сторону. «Тот его пихнул, охранник ударил в лицо». На вопрос «Чего ты меня трогаешь», описывает увиденное Илья, последовала еще одна серия ударов. Якобы мужчина бил юношу коленями, пока посетителя придерживали коллеги охранника. «У него лицо в крови было, в итоге парней увели на цокольный этаж, а я вызвал полицию», – добавил Илья. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД и торговом центре.

Потасовка в одном из самых посещаемых торговых центров частично попала на видео. На кадрах видно рослого молодого человека, с мужчиной в костюме они держат друг друга за головы, размахивают руками, видно несколько акцентированных ударов со стороны человека в пиджаке. Также на цокольный этаж увели юношу с розовыми волосами и невысокого юношу в красной куртке.





В январе охранник ТЦ «Мега Химки» после конфликта нокаутировал подростка. Его уволили и возбудили дело по статье о превышении полномочий.

Не первый раз охрана дерется с посетителями и в «Галерее». В сентябре этого года мужчине сотрудники ТЦ сломали челюсть. Он якобы вышел из магазина, не заплатив за кепку.