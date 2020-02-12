Вылет Светланы Кузнецовой и другие результаты третьего дня St. Petersburg Ladies Trophy 2020

Неутешительно для петербургских болельщиков завершился третий игровой день теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020 в среду, 12 февраля. Петербурженка Светлана Кузнецова (№49 мирового рейтинга) не смогла совершить чудо в матче против пятой ракетки мира Белинды Бенчич (Швейцария). Россиянка уступила со счетом 6:7, 4:6.

- Считаю, что теннис был очень достойным, – заявила Кузнецова после матча журналистам. – Белинда любит играть в зале. Мне такое покрытие менее комфортно. Но с каждым годом я все лучше играю в зале. Я сделала все, что могла, у меня к себе нет вопросов. Белинда играет очень хорошо сейчас, стоит в первой пятерке. Она сыграла лучше меня, мне не хватило сегодня подачи, решительности и четкого плана в решающий момент.

Следующей соперницей Белинды станет победительница матча Ализе Корне (Франция) — Мария Саккари (Греция, 6).





Другие результаты дня:

Одиночный разряд

Ализе Корне (Франция, №61) – Елена Остапенко (Латвия, №45) 6:1, 6:2;

Анастасия Потапова (Россия, №90) – Айла Томлянович (Австралия, №51) 7:6, 6:3;

Осеан Додан (Франция, №158) – Йохана Конта (Великобритания, №14) 6:3, 6:4;

Елена Рыбакина (Казахстан, №37) – Ферро Фиона (Франция, №63) 6:3, 6:4.

Парный разряд





Алла Кудрявцева (Россия, №42)/Катарина Среботник (Словения, №62) – Оксана Калашникова (Грузия, №60)/Андрея Миту (Румыния, №118) 6:3, 2:6, 10:6;

Алекса Гуарачи (Чили, №54)/Кристиан Кейтлин (США, №51) – Дарья Мишина (Россия, №368)/Екатерина Шалимова (Россия, №691) 6:2, 6:2;

Хэйли Картер (США, №68)/Шарон Фишман (Канада, №76) – Екатерина Александрова (Россия, №35), Вера Звонарева (Россия, №81) 6:2, 6:1;

Юлия Путинцева (Казахстан, №34)/Анастасия Потапова (Россия, №90) – Айла Томлянович (Австралия, №51)/Алисия Росольска (Польша, №37) 7:6, 4:6, 10:3.