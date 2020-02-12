Вирусный эффект незащищенного секса. Петербуржца подозревают в умышленном заражении ВИЧ подруги с сайта знакомств

В Петербурге возбудили уголовное дело о преднамеренном заражении полового партнера. Жертва соблазнилась отношениями с пользователем сайта знакомств.

Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, дело по довольно редкой статье 122 УК «Заражение ВИЧ-инфекцией» возбудили в полиции Выборгского района по заявлению 44-летней медсестры одной из городских больниц. По ее утверждению, в сентябре прошлого года она вступила в романтические отношения с 37-летним петербуржцем, с которым встретилась на сайте знакомств. Перед сексуальной близостью, мужчина заверил партнершу в своей вирусной и венерической чистоте. Через пару месяцев незащищенных контактов у медсестры открылось кровотечение, ее госпитализировали. Исследования показали положительную реакцию на ВИЧ-инфекцию.

В январе 2020-го потерпевшая встала на учет в СПИД-центре, где многое узнала о недавнем партнере. Под наблюдением он состоял с 2007 года и вирусные особенности своего организма хорошо знал.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему предстоит реанимировать 13-летнюю историю половых отношений, а следствию – пообщаться с прежними партнершами.

За пять лет в Петербурге рассмотрели всего шесть уголовных дел по 122-й статье УК, следует из опубликованной на ГАС «Правосудие» статистики.



