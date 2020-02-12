«Жизнь ворам, АУЕ». Следователь из Тюмени так отметил повышение, что остался без работы

За дискредитацию профессии следователя руководство Следственного комитета Тюменской области уволило подчиненного Рафика Аглиуллина. Гости на празднике в честь его повышения вспомнили об арестантском уставе.

Об увольнении сотрудника 12 февраля сообщает Следственный комитет России. «В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета России», – сказано в пресс-релизе.

Исходя из текста присяги можно предположить, что поводом для увольнения свежеиспеченного майора стало то, что он не дорожил «своей профессиональной честью» и не был «образцом моральной чистоты, скромности».

Ролик с его участием человек, который называет себя Денис Татарин, выложил в Instagram 7 февраля, сообщает портал Nashgorod.ru. Владелец аккаунта и сам присутствовал на записи, именно от него, на фоне Аглиуллина и еще одного мужчины, прозвучали слова «Жизнь ворам, АУЕ». Он же, снимая всех присутствующих в зале, комментировал статус некоторых гостей. «Судья, прокурор, Следственный комитет», – говорит Татарин. «Ты всех знаешь, короче», – комментирует уже бывший следователь.





Фото: кадр из видео/YouTube

Издание отмечает, что автор ролика руководит охранной фирмой «Туман», что подтверждается на его страницах в соцсетях, но не в базах юридических лиц. По данным «Спарк», в Тюменской области никаких предприятий на него не оформлено. Журналисты утверждают, что он был судим за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества.