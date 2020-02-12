«Свидание с троянцем». Тягу россиян к знакомствам в Сети монетизируют мошенники

Эксперты «Лаборатории Касперского» в 2019 году обнаружили 1963 вредоносных файла для мобильных устройств, названия которых повторяют популярные дейтинговые сервисы.

«В 1262 из них использовалось название Tinder, а в 263 — Badoo», – рассказали 12 февраля «Фонтанке» в пресс-службе антивирусной компании.

Поддельные приложения, которые на первый взгляд выглядят как Tinder, часто оказывались банковскими троянцами, которые постоянно требуют у пользователя предоставления расширенных прав Google Accessibility Service. Этот сервис был создан с целью облегчить использование приложений людям с ограниченными возможностями. После получения этих прав зловред самостоятельно выдаёт себе все разрешения, необходимые для кражи денег пользователя.

Фото: Лаборатория Касперского





Другая группа зловредов, замаскированных под инструменты для поиска новых знакомых, после установки фиксируется в системе под названием Settings. При запуске зловред показывает поддельное сообщение об ошибке и скрывается из списка приложений, чтобы через некоторое время вернуться для показа навязчивой рекламы.

Кроме того, мошенники успешно разрабатывают фишинговые схемы, в основе которых лежит спешка в поиске партнёра для свидания. Когда дело доходит до назначения встречи, «девушка» предлагает сходить в кино, сама выбирает кинотеатр и сеанс и присылает ссылку, по которой нужно забронировать билеты. Если пользователь оплачивает билеты, его деньги попадают к мошенникам, а человек, с которым он переписывался, перестаёт выходить на связь.

«Сайты знакомств пользуются огромной популярностью (по данным «Лаборатории Касперского», в их использовании признались 19% активных пользователей Рунета. – Прим. ред.), и злоумышленники не упускают возможность сыграть на этом. Мы напоминаем о необходимости быть внимательными и рекомендуем скачивать только легитимные версии подобных сервисов из магазинов приложений, а также не делиться слишком большим количеством информации о себе с незнакомцами», – напомнил элементарные правила цифровой гигиены руководитель отдела исследования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Владимир Кусков.

В конце января СМИ сообщали, как Tinder помог злоумышленникам обманным путём получить более 11 тысяч рублей у адвоката. Девушка, с которой московский юрист жаждал встречи, сначала предложила ему купить билет в театр. Когда незнакомка не пришла на свидание, она предложила кавалеру сдать билет, после чего адвокату позвонил неизвестный и попросил данные для отправки кода подтверждения на возврат денег. Мужчина ввёл указанный код, но денег не дождался.

Ранее стало известно, что приложение для знакомств Tinder оборудуют «тревожной кнопкой» для вызова полиции в случае опасной ситуации.