В Минске удалось договориться ещё об одном участке разведения сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в среду, 12 февраля, заседала в Минске не зря. Переговорщикам удалось в целом договориться о первом из трех новых участков на линии соприкосновения в Донбассе, откуда должны быть выведены все войска и вооружения, сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер в Facebook.

"Практически согласован один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, – написала она. – Продолжается работа над согласованием остальных".

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом поменял главного переговорщика от страны в Минской группе. Он отправил в отставку уполномоченного представителя страны Валерию Лутковскую и назначил на эту должность генерала спецслужб Геннадия Кузнецова.

Впервые рамочное решение о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Однако выполнить отвод войск с первых трех участков удалось лишь к осени минувшего года.



