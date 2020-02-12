Трубы целы, а тепла так и нет. Жители многоэтажки в Кировском районе мерзнут третьи сутки

Последствия коммунальной аварии для жителей Дачного проспекта в Кировском районе Петербурга длятся третьи сутки. В квартирах нет горячей воды, а температура воздуха едва дотягивает до двадцати градусов. Все сети, уверяют теплоэнергетики, целы.

На ледяные батареи и пол «Фонтанке» 12 февраля пожаловались жители дома 3, корпус 6, по Дачному проспекту. По их словам, заметно похолодало в помещении 10 числа, в восемь утра жильцы собирались на работу и горячей воды в кранах уже не было. Виной тому, как сообщалось ранее, была авария на теплосети, дыру залатали, тепло появилось, но вскоре снова пропало. Оказалось, что лопнуло рядом. 11 числа жильцы весь день созванивались с аварийной службой. «Нам рассказывали про разные сроки решения проблемы, сначала 12 утра, потом 3 часа дня и так далее. Жена из спортивного интереса звонила по окончанию каждого срока. Ну а вечером, часов в 10, нам сказали что "сегодня уже ничего не будет решено"», – рассказал читатель. По его словам, коммунальщики сообщили, что в такой же ситуации оказались жители 68 домов.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» уверили, что работы возле 48 дома на улице Подводника Кузьмина закончили к полуночи, новых дефектов на этот раз не было. В районной администрации также сообщили, что свежих прорывов на их территории не происходило.

В квитанциях написано, что управляет домом ЖСК 449, портал «Наш Санкт-Петербург» в качестве ответственных за коммунальные услуги называет ОАО «СИТИ СЕРВИС«. До обеих компаний дозвониться «Фонтанке» не удалось.



