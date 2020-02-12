Казахстан предложил РФ строить "Силу Сибири - 2" по своей территории

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев предложил РФ изменить проект маршрута магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай. На встрече с российским коллегой Александром Новаком Ногаев сообщил о том, что Казахстан не против его строительства по территории Казахстана и просит российские власти и бизнес рассмотреть такую возможность.

«Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода «Сила Сибири – 2» по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе «Запад – Восток» Китайской Народной Республики», – приводит комментарий пресс-службы министерства энергетики страны Казахское телеграфное агентство.

Как говорится в сообщении российского министерства, Новак и Ногаев обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества стран, а также взаимодействия в многостороннем формате в сфере энергетики, в том числе в формате ОПЕК+.

Напомним, 8 мая 2015 года «Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по западному маршруту (газопроводу «Сила Сибири — 2»). Первоначально по газопроводу предусматривается поставка в Китай газа с месторождений Западной Сибири в объеме 30 млрд кубометров в год. В декабре 2019 года вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства газопровода из России в Китай через Монголию.



