Лидер фанатов «Зенита» показал, как его автомобиль превратили в обугленную груду железа

Заводящий «Зенита» Александр Румянцев, известный фанатскому сообществу как Саша Макасин, опубликовал запись с камеры, которая запечатлела поджог его Kia в Красносельском районе Петербурга.

Видео Румянцев к вечеру 12 февраля выложил на своей странице «ВКонтакте». Очевидным кандидатом в пироманы, судя по записи, является экипаж автомобиля тёмного цвета. Незадолго до половины пятого утра среды он меньше чем на минуту притормозил рядом с машинами на проспекте Кузнецова, 29, после манипуляций уехал. Пожар разгорелся практически сразу.

Румянцев показывал, что осталось после тушения. Kia 2015 года в цвете «чёрный перламутр» была подарена на свадьбу. Её уничтожение он оценил в миллион рублей, рассказал «Фонтанке» болельщик.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что уголовное дело пока не возбуждено, полицейские ищут поджигателей. Кроме Румянцева заявление в полицию написала его соседка. Её Kia Venga пострадала за компанию, ущерб хозяйка оценила в 400 рублей.



