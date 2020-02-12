В Москве предлагают королевское жилье. На продажу выставили квартиру Елизаветы II

Одну из четырех элитных квартир, владелицей которых числится королева Великобритании Елизавета II, выставили на продажу. Об этом 12 февраля пишет портал «7 дней» со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

В документах Росреестра владелицей квартиры числится «Её Величество королева, правящая в Канаде». Фактически недвижимость принадлежит правительству Канады. А поскольку номинальным руководителем страны является Елизавета II, она и указана как собственница.

По данным Росреестра, её величеству по документам принадлежат четыре из двенадцати квартир в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке, который находится в самом центре Москвы, рядом с храмом Христа Спасителя. Метраж самой большой из этих квартир составляет 320 метров, а на продажу выставлено жилье площадью 250 метров. Суммарную стоимость «королевской» недвижимости в российской столице оценили в $12 млн (756 млн рублей по текущему курсу).

«Стоимость одного (квадратного) метра в этих квартирах варьируется от миллиона до полутора (миллионов рублей). Среди этих квартир есть двухуровневые. Там уже цена достигает двух миллионов (рублей) за (квадратный) метр. Впрочем, на продажу выставлена именно "одноэтажная" квартира», — рассказал изданию риелтор Константин Носов.

Причина продажи «королевского» жилья неизвестна. Как пишет портал «7 дней», на данный момент в элитных квартирах живут сотрудники канадского посольства в Москве.



