Турция перебросила к Идлибу реактивные системы залпового огня

Речь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении вытеснить правительственные силы САР из зоны деэскалации в провинции Идлиб, которую он произнёс перед однопартийцами днём 12 февраля, уже получает материальное подтверждение.

Агентство Анадолу к вечеру среды сообщило о том, что вооруженные силы Турции перебросили к границе Сирии реактивные системы залпового огня. "Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом. Техника переброшена к границе при соблюдении усиленных мер безопасности", – пишет агентство, подкрепляя слова видеоотчетом о передвижении военной техники.

Пресс-служба Кремля сообщала о состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре президентов Турции и России. Путин и Эрдоган обсуждали эскалацию конфликта в Идлибе.





Сегодня же Эрдоган в выступлении перед фракцией правящей партии турецкого парламента заявил о том, что намерен выдавить правительственные силы САР из зоны деэскалации в Идлибе. Для выхода сирийской армии из провинции президент Турции отвёл немного – армия Башара Асада, по мнению Эрдогана, должна покинуть Идлиб до конца февраля.

Напомним, обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб началось после наступления правительственных войск на этот анклав террористов в стране. Позавчера при артобстреле погибли 5 турецких военных, ещё пять получили ранения. Анкара обвинила в этом "армию режима Башара Асада" и начала стягивать спецподразделения и бронетехнику в Идлиб, параллельно сообщая об ответных ударах по местам дислокации войск САР. Накануне Эрдоган пообещал огласить "ответные действия Турции" на эскалацию конфликта.