Финский производитель красок Tikkurila нарастил выручку в России на 7%

Выручка финского производителя лакокрасочной продукции Tikkurila в России в 2019 году выросла в сравнении с 2018-м почти на 7%, до 143,6 млн евро. Свои финансовые результаты компания опубликовала 12 февраля.

Как уточнили в российском подразделении Tikkurila, "планомерный рост" объясняется улучшением показателей в премиальном сегменте и увеличением спроса на экологичные краски с экомаркировкой, что отражает общемировой тренд.

Россия – значимый рынок сбыта для Tikkurila. В 2018 году доля российского сегмента в общей выручке компании составила 24%, а в 2019-м – уже 25%.

В целом по итогам 2019 года оборот компании чуть подрос (на 0,4%) до 563,8 млн евро, чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза – до 33,2 млн евро.

В рейтинге влиятельных финских компаний в России ООО «Тиккурила» занимает 8-е место. Среди активов компании - два завода в Петербурге: на Уткином проспекте и в районе Обухово. В 2017 году «Тиккурила» также объявила о планах строительства завода органорастворимых красок в индустриальном парке Greenstate в Ленобласти, однако в 2019 году от этой идеи отказалась, сославшись на падение спроса россиян на этот вид продукции.



