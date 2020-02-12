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Город
12.02.2020 20:06
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Для тех, кто еще не в Rolls-Royce. Градсовету показали новый вестибюль «Парка Победы»

Градостроительный совет рассмотрел новый вариант реконструкции станции «Парк Победы». Турникетами намекнули — скоро будет как в Лондоне и Париже.

Для тех, кто еще не в Rolls-Royce. Градсовету показали новый вестибюль «Парка Победы»

На градостроительном совете в Петербурге представили три варианта нового вестибюля станции «Парк Победы». Члены совета пока безуспешно предприняли попытку отбить у метрополитена 124 кв метра «коммерции» во имя красоты и предложили дать пассажирам простор, чтобы было где «порыться в карманах, поискать проездной».  А идею отделки из полированного камня дружно закинули в черный список. Зато рядом со входом в метро может появиться тематическая мозаика; как нетрудно догадаться, посвященная героизму победителей в Великой Отечественной войне.

Проект реконструкции вестибюля 12 февраля представила «Архитектурная мастерская Сахновского» в лице, собственно, Виктора Сахновского. В целом о реконструкции вестибюля «Парка Победы» говорят уже минимум лет десять: он  назывался среди тех станций, которые должны были повторить судьбу «Горьковской» и взять себе её типовой конструктив. Дело затянулось, выяснилось, что метрополитену необходимо еще договориться с КГИОП и исключить участок под станцией из территории непосредственно Парка Победы. Действующие лица не менялись: в 2017 году градсовет рассмотрел три варианта вестибюля, спроектированных группой «Суар.Т-Проект», которая работала и на «Горьковской». К тому времени утихли разговоры и кошмарные сны градозащитников о том, что станцию необходимо совместить с торгово-равлекательным комплексом, обещали лишь второй этаж для технических помещений, но градсовет постановил проект доработать. А там и требования метрополитена в части безопасности и метража изменились.

На новом градсовете новые авторы новых эскизов предложили поменять расположение входной группы и впускать пассажиров в подземку со стороны улицы Бассейной. Это решает и другую задачу — выпрямления потоков по оси эскалаторов, которое увеличит пропускную способность станции. Сейчас на этом месте располагаются пристроенные ларьки, которые мастерская предлагает снести. По правую руку от входа на парк будет смотреть мозаика «Гимн победителей», над эскизом которой работает Иван Уралов, один из авторов скульптурных и мозаичных композиций Национальной библиотеки.

Парк Победы а


Глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов предложил смоделировать, как пассажиры будут вести себя внутри, и при планировке помещений опираться на эти знания. «Я попробовал представить себя в этом зале. Я захожу, прохожу через рамки и начинаю рыться в карманах в поисках проездного», – рассуждал эксперт. По его мысли, во входящем потоке будут люди, которые его задерживают, и им будет необходимо пространство, куда можно отойти для поисков проездного. Или, по выражению главы КГА Владимира Гриорьева, пространство, где можно решить, едешь ты вообще или не едешь в метро. Карпов посоветовал разработчикам провести моделирование пассажиропотоков, который учитывает поведенческие аспекты. По его мнению, прикинуть на глазок в данном случае не получится.

Члены совета предлагали разделить вход и выход станции, а также поменять их местами. Но представитель ГУПа пояснил: такой проект не снимает проблему, а передвигает её сверху вниз и создает заторы на платформе.

Место под коммерцию, которая взяла существующий вестибюль в круговую осаду, планируется локализовать в одном месте — со стороны Кузнецовской улицы. Сохранение коммерческих площадей метрополитена — 124 кв метра, стало предметом дискуссии. Архитектор Михаил Кондиайн, к примеру, пользовался неологизмами. «Вроде бы, получился зал для торговли, но он отвернут и от Московского проспекта, и от потоков. Такой как бы прилепыш к круглому зданию, который просто повторяет форму участка, но архитектурно, такое впечатление, еще не осмыслен», – пояснил он. 

Владимир Григорьев поинтересовался, какую арендную плату ожидает получить метрополитен, сохранив площади. В вопросе читалось: стоит ли за них держаться? «Для нас каждый рубль важен», откровенно ответил представитель ГУП и добавил, что торговая зона существует не для получения дохода, а для компенсации убытков. Виктор Сахновский, впрочем, согласился, что на фоне монументального портала в торговую зону вход в метро теряется, и пассажиры вполне могут их перепутать.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

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Предполагается, что в вестибюле появится реверсивная полоса, которая в дни повышенной нагрузки сможет трансформироваться, работая на вход или, наоборот, на выход. Кроме того, на станции прибавятся новые турникеты, они будут установлены и на выходе тоже. Этим крайне заинтересовался Владимир Григорьев. «То есть у нас будет как в Лондоне: чтобы выйти, надо будет еще заплатить?». Представитель ГУПа ответил, что «это будущее», а в кулуарах пояснил корреспонденту «Фонтанки», что когда-нибудь в метро могут ввести зональную оплату, и тогда  дополнительные переделки станции не потребуются, только перепрограммирование турникетов. 

Другие участники хвалили проектировщика за учет замечаний на прошлых градсоветах и ругали за «эллипсоидное расположение вестибюля». Сошлись также на том, что пора отказываться от идеи отделать здание полированным материалом. Нашлись критики и варианта штукатурки здания. Так, Михаил Кондиайн предсказал, что через несколько лет фасады будут выглядеть ужасно: «Штукатурка пористая, и на ней осядут все выхлопы с Московского проспекта. Мне кажется, нужен натуральный камень, максимально непористый».

Остекление, которое постепенно сужается по направлению ко входу в метро, участники назвали более характерным для современной архитекторы. Параллельно  на заседании звучала убежденность, что здание не должно выбиваться из застройки Московского проспекта. «Неоклассика – вещь тяжелая. И у нас она больше не получается, чем получается. Но здесь, по-моему, все сделано так, как нельзя делать», – высказался глава «Студии 44» Никита Явейн. 

Замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов предположил, что можно не отказываться полностью от определенных элементов неоклассики, и найти микс между первым и вторым вариантом (третий — вариант со стеклянной входной группой). «Не хочется, чтобы получился абсолютно новый объект, а чтобы мы помнили тех авторов и тот вестибюль, который сейчас существует», – добавил он. 

«Здесь перед архитектором стоит редкая интересная задача: сделать здание так, чтобы никто ничего не заметил, как будто так и было, – заявил Григорьев. -  Мне кажется, надо еще поработать над архитектурой, но, безусловно, начать с плана и ответить на вопрос о технологической  целесообразности. Может быть, коммерческие помещения здесь второстепенные». Станции, по его словам, должны строиться как дворцы для горожан,  «которые еще не ездят на роллс-ройсах».

Напомним, в апреле 2019 года метрополитен объявил www.fontanka.ru/2019/04/30/087/   конкурс на проектирование реконструкции павильона станции «Парк Победы» с заменой эскалаторов; на него пришло только «НПП Бента», но заявку отклонили. Следующий конкурс, чуть дороже, разместили летом www.fontanka.ru/2019/06/22/008/ . Конракт на 152 млн рублей получил «Институт «Трансэкопроект», который по заказу КРТИ выполняет проекты замены эскалаторов на «Чернышевской» и «Электросиле», а также планирует территорию для метро от «Улицы Дыбенко» до  «Кудрово». Он же замается подготовкой ППТ для второго выхода  «Василеостровской» и «Балтийской», станций «Горный институт» и «Морской фасад».

Проект, согласно контракту, надо закончить к середине 2022 года.

Ирина Корбат, Николай Кудин
«Фонтанка.ру»

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