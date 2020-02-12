Автобус на Большевиков «не выдержал количества пассажиров». Пришлось «выгружать»

Техническая неисправность прервала работу автобуса в Невском районе Петербурга вечером 12 февраля. В клубах пара пассажирам пришлось покинуть салон, не доехав до своей остановки.

ЧП произошло на проспекте Большевиков, сообщают очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». У автобуса №191 (обслуживает «Питеравто») «двигатель не выдержал количества пассажиров и закипел». На видеозаписи видно, как из моторного отсека стоящего на «аварийке» автобуса льется жидкость и валят клубы пара или дыма.

Как стало известно «Фонтанке», у автобуса лопнул патрубок охлаждающей жидкости, и она попала на двигатель. На записи очевидца как раз видно, как на проезжую часть капает антифриз. Угрозы для жизней пассажиров не было.



