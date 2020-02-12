Кремль: «Иконы» с Путиным неуместны. Президент не приветствует

Президент Российской Федерации Владимир Путин не приветствует торговлю сувенирами, где он изображён как икона. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя информацию о продаже таких сувениров в петербургском аэропорту «Пулково».

«Вряд ли можно назвать это иконой. Подобные изображения неуместны», — цитируют «Известия» слова официального представителя Кремля.

В конце января председатель петербургской коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин сообщил о торговле портретами Путина в подрамниках, стилизованных под оклад для иконы.

«Вот такие иконы продаются в аэропорту «Пулково». А что, уже разрешили живых канонизировать?» – написал юрист в Twitter и уточнил, что изображение Путина продаётся «в одном наборе с иконой Николая и браслетом» – за 79 тысяч рублей.





В 2008 году в Петербурге разгорелся скандал, когда в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Стрельне была обнаружена икона с изображением Иосифа Сталина. Поведение инициатора создания иконы игумена Евстафия было осуждено представителями Петербургской епархии. Сначала священник унёс икону из храма к себе домой, а после попросил освободить его от должности настоятеля храма.