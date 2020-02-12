Чемпион Финляндии Рудаков покидает "Зенит". Вратарь продолжит в "Ростове"

Голкипер сине-бело-голубых Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове», сообщает вечером 12 февраля сайт ФК "Зенит".

Максим Рудаков родился 22 января 1996 года в Петербурге. В молодежной команде сине-бело-голубых дебютировал в 2012 году и провел за «Зенит»-м 56 матчей.

В 2016 году был арендован «Зенитом» из Пензы, после чего вновь вернулся в Петербург. Серебряный призер чемпионата Европы U-19, в сезоне-2016/17 Рудаков провел четыре матча в составе «Зенита»-2.

С 2017 года на правах аренды выступал за финский ХИК, в составе которого в сентябре 2018-го стал чемпионом страны.



