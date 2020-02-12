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Бизнес
12.02.2020 18:15
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Наследство Spar разделят по-семейному. Бывшая супруга владельца «Интерторга» строит новый бизнес на площадях ретейлера

Предпринимательница Инна Ким, бывшая гражданская жена Мушвига Абдуллаева, рассчитывает открыть 20 торговых точек на месте магазинов Spar. На остальное наследство «Интерторга» в Петербурге и области претендуют «Лэнд», «Реалъ», Prisma и «Дикси».

Наследство Spar разделят по-семейному. Бывшая супруга владельца «Интерторга» строит новый бизнес на площадях ретейлера

Екатерина Липатова/Коммерсантъ

О планах запуска новой сети «Фонтанке» рассказала сама Инна Ким. По её словам, первый супермаркет заработает в Петербурге в марте. Точные адреса и название проекта пока держатся в тайне. Но намерения перекупать франшизу Spar и возрождать бизнес «Интерторга» нет. «Мы арендуем помещения, где был Spar, но к этой сети мы не имеем отношения», – подчеркнула она.

На первоначальном этапе Инна Ким хочет открыть 20 торговых точек площадью до 1000 кв. м. «Этот будут супермаркеты, в ассортимент которых войдут фермерские товары, которые не могли попасть в ретейл из-за небольших объемов», – сказала она. Сейчас ведутся переговоры с владельцами фермерских хозяйств. Также новая сеть будет продавать био- и экотовары. При этом формат не будет конкурентом «ВкусВилл». «Не надо нас сравнивать», – отметила предпринимательница. 

В запуске проекта участвует несколько бывших сотрудников «Интерторга», но экс-гражданский супруг предпринимательницы Мушвиг Абдуллаев не входит в их число. По словам Инны Ким, они не ведут ни совместный быт, ни бизнес. «Мы так договорились, что каждый сам по себе будет заниматься, я в свое время не вмешивалась [в дела «Интерторга»]», – пояснила она.

За плечами у Инны Ким бизнес в сфере детского досуга и развлечений. Она являлась совладелицей батутного парка Space Park, но проект оказался нерентабельным и прекратил существование. В итоге под управлением ООО «Батутный центр» сейчас работает сеть из 10 аптек, все – на площадях магазинов Spar. Изначально точек было больше, но часть пришлось закрыть: когда Spar съехал, трафик существенно упал, пояснила предпринимательница. То же юрлицо станет и оператором новой розничной сети.


Информацию, что не чужой Мушвигу Абдуллаеву человек интересуется площадями, освобожденными Spar, «Фонтанке» подтвердили арендодатели и представители розничных компаний, которые также претендуют на наследие ретейлера. По словам одного из них, Инна Ким намерена получить объекты, где у «Интерторга» была самая большая выручка. Среди них, к примеру, торговый центр на проспекте Королева, 7. 

«Собственникам дают обещания, что в случае подписания договора им вернут долги прежнего арендатора, это затрудняет переговоры с другими претендентами», – сказал он. Инна Ким эту информацию опровергает. По её словам, брать на себя долги бывшего гражданского мужа она не собирается.

Остальное наследие Spar тоже постепенно расходится по рукам. Так, сеть «Реалъ» намерена забрать около 30 торговых точек, рассказал «Фонтанке» совладелец компании Александр Мышинский. По его словам, подписано уже 11 договоров. В частности, ретейлер получил объекты в Кронштадте, Левашово, Сертолово, Лисьем Носу, хотя с запуском последнего могут возникнуть сложности из-за запрета на продажу алкоголя в результате разногласий местных властей. 

Два магазина — на пересечении Литейного проспекта и Фурштатской улицы и на Комендантском проспекте, в ТЦ «Модный променад», – забирает сеть «Лэнд», рассказали в компании.

На место Spar в ТЦ «Измайловский» на 1-й Красноармейской улице метила сеть Prisma, знают участники рынка торговой недвижимости. В самой компании подтвердили, что рассматривали объект, но не согласовали. «Мы смотрим все возможные локации в городе, в том числе те, которые освободились от Spar», – сказала представитель ретейлера. Но пока конкретных договоренностей нет. Также, по информации «Фонтанки», переговоры по аренде нескольких магазинов «Интерторга» ведет петербургская сеть «Пловдив».

В Петрозаводске на месте магазина Spar открылся магазин «Первым делом», франчайзинговый проект федеральной сети «Дикси». По словам собеседников «Фонтанки» на рынке, сама «Дикси» претендует в общей сложности на 80 магазинов Spar и «Семья» в Петербурге и других регионах. Причем представители компании ведут агрессивные переговоры с собственниками, ссылаясь на договоры уступки с покинувшим рынок «Интерторгом». В «Дикси» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Ранее стало известно, что компания хочет развивать в Петербурге свой второй формат — супермаркеты «Виктория», которые сейчас представлены в Москве и Калининграде.

Часть объектов «Интерторга» занимают несетевые операторы. К примеру, супермаркет в ТК «Чкаловский» на Большой Разночинной улице перезапускает ООО «Ай-Си», принадлежащее Сергею и Гарику Григорянам, собственникам ресторанной группы «Альянс», сообщает РБК. Для  управления они пригласили экс-руководителя отдела закупок «Интерторга» Ольгу Голиус. Несетевые магазины фермерских продуктов могут открыться на месте Spar на проспекте Жукова, проспекте Ветеранов и Гражданском проспекте, рассказали «Фонтанке» участники рынка. 


Но в целом спрос на освободившиеся площади нельзя назвать высоким, говорит владелица агентства торговой недвижимости Екатерина Лапина. «Мы разговаривали с «Магнитом», «Верным», никто не спешит брать эти площадки», – комментирует она. Когда не удается сдать помещение полностью, некоторые собственники задумываются о том, чтобы работать по старинке – в формате универсама – и сдавать по 200–300 метров небольшим арендаторам. Так, в один из магазинов «Семья» на Удельной уже перебрались местные «ларечники» и продавцы шавермы.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Справка:

ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. Компания, созданная в 2003 году, по данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Мушвигу Абдуллаеву (1%), который считается основным бенефициаром компании. В 2018 году выручка компании составила 73,9 млрд рублей.

В 2019 году у ретейлера не начались серьезные финансовые проблемы: общую задолженность компании перед поставщиками и банком участники рынка оценили в 15 млрд рублей. Так и не получив денег, контрагенты начали останавливать поставки. «Интерторгу» пришлось сократить количество магазинов. Ретейлер до последнего пытался исправить положение, в частности, договориться со Сбербанком о реструктуризации кредита. В конце декабря 2019 года большинство торговых точек Spar и «Семья» закрылись. В начале 2020 года Сбербанк подал семь исков к самому «Интерторгу» на 8 млрд рублей и добился обеспечительных мер в виде ареста счетов и оставшегося в магазинах имущества ретейлера. Также кредитная организация подала иски к компаниям, аффилированным с владельцами ретейлера, и наложила арест на их активы.

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