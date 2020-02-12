Без кофе, продуктов и телефонов. Смольный снес три незаконных павильона на севере Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил от незаконной торговли три принадлежащих городу участка.

Как рассказали в ведомстве 12 февраля, торговый центр площадью 400 кв. м был снесен на улице Композиторов, дом 20, корпус 5. Ранее участок был сдан в аренду ООО «Торговая компания «Спектр», но договор был расторгнут в октябре 2019 года. Кроме того, торговая точка вышла за пределы допустимых параметров высотности. Предприниматели прекратили торговлю, но демонтировать павильон не стали.

Та же участь постигла магазин в Сестрорецке на улице Володарского, вблизи дома 35А. Земельный участок площадью 140 кв. м ранее арендовал у города ИП Барышев Н. А., но договор был расторгнут еще в прошлом году. При этом в павильоне продолжили продаваться продукты, табак, а часть площадей сдавалась салону сотовой связи.

На Приморском проспекте, вблизи пересечения с Яхтенной улицей, был демонтирован киоск Baggins coffee площадью 16 кв. м. Договор аренды, заключенный с ООО «Лето» для использования под тележку в сфере мелкорозничной торговли, был расторгнут в декабре прошлого года. Требование освободить незаконно занимаемую территорию в добровольном порядке пользователь проигнорировал.





Нарушителям грозят штрафы за самовольное размещение элементов благоустройства. Кроме того, ККИ намерен взыскать с них затраты на демонтаж.