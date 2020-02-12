МИД Финляндии предупредил об угрозе исчезновения льда на Севморпути через 15 лет
Если не запретить использование мазута в Арктике, то в акватории Северного морского пути, возможно, льда не будет уже к 2035 – 2040 годам. О такой климатической угрозе региону заявила заместитель госсекретаря по внешнеэкономическим связям МИДа Финляндии Нина Васкунлахти, которая выступила на Международной Киркенесской конференции в Норвегии, передаёт 12 февраля "Интерфакс".
По словам представителя МИДа, лёд сойдёт с Севморпути через 15 – 20 лет – быстрее, чем предполагалось ранее, и это вызовет рост трафика в регионе.
Васкунлахти настаивает, что нужно полностью запретить использование мазута в полярных морях.
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— Jaana Seipiharju (@jseipiharju) February 12, 2020
Финляндия регулярно подчёркивает необходимость борьбы с так называемой чёрной сажей в Арктике. Проблему не раз обсуждали на переговорах президенты Владимир Путин и Саули Ниинистё. Однако, как показал Арктический форум, который прошёл в Петербурге в апреле 2019 года, взгляды стран расходятся: в то время как российские компании нацелены на освоение ресурсов, северные соседи вовсе советуют остановить экономическое освоение региона.
Справка:
В конце 2019 года Минприроды в докладе о состоянии окружающей среды констатировало, что в 2018 году температура в Арктической зоне РФ была выше нормы на 2,5 градуса по Цельсию, в особенности в Восточном секторе.
Потепление на акваториях Северного Ледовитого океана, через которые проходят трассы Северного морского пути, началось во второй половине 1990-х гг.
Начиная с 2001 года площадь, занятая морским ледяным покровом в арктических морях, ежегодно сокращается, в результате уменьшившись к 2005 г. до 300 тыс. кв. км. На протяжении последних 14 лет ее размеры остаются на этом уровне, что в 4 раза меньше, чем в 1980-х гг. В 2018 г. площадь льда составила около 200 тыс. кв. км, следовало из доклада.
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