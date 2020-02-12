МИД Финляндии предупредил об угрозе исчезновения льда на Севморпути через 15 лет

Если не запретить использование мазута в Арктике, то в акватории Северного морского пути, возможно, льда не будет уже к 2035 – 2040 годам. О такой климатической угрозе региону заявила заместитель госсекретаря по внешнеэкономическим связям МИДа Финляндии Нина Васкунлахти, которая выступила на Международной Киркенесской конференции в Норвегии, передаёт 12 февраля "Интерфакс".

По словам представителя МИДа, лёд сойдёт с Севморпути через 15 – 20 лет – быстрее, чем предполагалось ранее, и это вызовет рост трафика в регионе.

Васкунлахти настаивает, что нужно полностью запретить использование мазута в полярных морях.





Финляндия регулярно подчёркивает необходимость борьбы с так называемой чёрной сажей в Арктике. Проблему не раз обсуждали на переговорах президенты Владимир Путин и Саули Ниинистё. Однако, как показал Арктический форум, который прошёл в Петербурге в апреле 2019 года, взгляды стран расходятся: в то время как российские компании нацелены на освоение ресурсов, северные соседи вовсе советуют остановить экономическое освоение региона.