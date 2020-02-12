COVID-19 ударил по «Яндекс.Станции»: умная колонка подорожает из-за вставших китайских заводов

«Умная» колонка «Яндекс.Станция Мини» может подорожать из-за остановленных коронавирусом в Китае заводов.

Как сообщает 12 февраля «Коммерсант» со ссылкой на источники, а также «Связной» и «Ситилинк», «Яндекс» увеличил закупочную цену продукта. И в рознице она будет стоить на 500 рублей дороже с 14 февраля.

При этом в пресс-службе «Яндекса» утверждают, что «продавцы сами устанавливают цены на устройства».

Вспышка нового коронавируса вмешивается в самые разные сферы деятельности. Например, в ход главного гоночного соревнования планеты – «Формулы-1». Намеченный на 19 апреля этап Гран-при Китая не состоится.



