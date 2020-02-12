«Стрела» оказалась только одна. Лыжня в Ленобласти растаяла, бесплатная электричка в Шапки и Лосево не поедет

«Лыжные стрелы», которые возят спортсменов в областные поселки Шапки и Лосево, снова отменены. За сезон услуга была доступна только один день.

Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, бесплатные поезда 15 февраля к лыжне не поедут. Виной тому погода – снег не продержался в лесу и недели, все растаяло и кататься негде.

Единственная «Стрела» за этот год побывала в Шапках и Лосево 9 февраля. Лыжников на платформе поселка в Тосненском районе встречали сотрудники местной администрации, которые предупреждали любителей лесных прогулок о смертельной опасности. Сутками ранее там ушли под лед двое пенсионеров, за несколько часов до них утонула девочка, которой не было и двух лет.



