Самолет из Москвы сел в Пензе с попавшей в турбину птицей

В турбину летевшего рейсом Москва — Пенза самолета попала птица, но воздушное судно совершило посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры 12 февраля.

Ведомство сообщает о том, что проводит проверку по данному факту, уточняя, что птица попала в турбину лайнера накануне, на высоте 15 – 20 метров, когда самолет уже совершал посадку. "Вчера, 11 февраля, в 18 час. 55 мин. при выполнении посадки воздушного судна рейса 1195 Домодедово – Пенза авиакомпании S7, на высоте примерно 15 – 20 метров, допущено попадание в турбину левого двигателя птицы, предположительно из семейства совиных. Произошедшее повлекло механическое повреждение деталей (лопаток турбины) левого двигателя", – сообщают в прокуратуре.

В результате никто из 62 пассажиров не пострадал.



