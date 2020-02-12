«Левада-центр»: Доверие россиян к Путину упало до 35%, а к Шойгу подросло

Каждый третий россиянин называет Владимира Путина политиком, которому он больше всего доверяет. В январе имя действующего главы государства вспомнили 35% участников исследования «Левада-центра», сообщает в среду, 12 февраля, сайт независимой социологической службы. С конца 2017 года этот рейтинг Путина упал на 24%. Три года назад о доверии президенту говорили 59% россиян. Летом 2019 года – 40%.

На этом фоне растёт доверие к министру обороны Сергею Шойгу. Если в сентябре прошлого года он вызывал доверие лишь у 13% россиян, то сегодня у каждого пятого (19%). Впрочем, это меньше, чем показатель конца 2017 года. Тогда Шойгу доверял каждый четвёртый гражданин РФ (23%).

В топ-5 попали глава МИД Сергей Лавров (17%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (14%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (7%).





Из «несистемных политиков» в рейтинге оказался только оппозиционер Алексей Навальный, который со своими 3% обогнал и премьера Мишустина, и спикера Совфеда Валентину Матвиенко, и мэра Москвы Собянина. Председателя Госдумы Володина и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова он обогнал в три раза. У депутата и официального представителя Кремля всего по 1%.

Рейтинг доверия к Владимиру Путину от «Левада-центра» в два раза отличается от аналогичных цифр государственной службы социологии ВЦИОМ. В минувшую пятницу в ведомстве рассказали, что в конце января – начале февраля 2020 года действующему главе государства доверяли 73 – 74% россиян.

При этом когда ВЦИОМ предложил респондентам самостоятельно назвать имена политиков, вызывающих у них доверие, то рейтинг Путина оказался сопоставимым с цифрами «Левада-центра» – 30,6%.

АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.