Мышиная возня. Показываем фото дерущихся грызунов, которое стало лучшим на конкурсе в Лондоне

Фотография британца Сэма Роули, на которой мыши дерутся за еду, выиграла в конкурсе в Лондоне. Об этом 12 февраля пишет газета The Guardian

Снимок Роули, изображающий схватку двух мышей в столичном метрополитене, получил главный приз в конкурсе Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award 2019 среди фотографий о дикой природе. Помимо кадра-победителя в шорт-лист попали еще 24 снимка животных.

Роули достаточно долго пролежал на полу станции лондонского метро, наблюдая за мышами. Они подбирали остатки еды, которую выбрасывают пассажиры. Запечатленная на фотографии схватка грызунов длилась меньше секунды, прежде чем одна мышь отобрала у другой крошку.

An exquisite reminder that natureiis all around us. Two resident mice of the London Underground fighting over a crumb. Fantastic shot by Sam Rowley/2019 Wildlife Photographer of the Year ? #NaturePhotography #taketimetonoticenature pic.twitter.com/0JSfmFjH2A