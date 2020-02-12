Война с мусором 2:0. После материала «Фонтанки» сквер у «Нарвской» избавляют от грязи

Жителям Кировского района Петербурга недолго осталось терпеть бутылки и бумажки, разбросанные по скверу у станции метро «Нарвская». Об этом сообщили в администрации, уточнив, что уборка уже в самом разгаре.

Достигнутый к вечеру 12 февраля успех пресс-служба подтверждает фотографиями. На них сад на площади Стачек заметно чище, чем на снимках, которые в первой половине дня «Фонтанке» прислали читатели.

В администрации сообщили, что с 11 февраля территорию обслуживает «Жилкомсервис № 2 Кировского района». Предыдущая подрядная организация недобросовестно выполняла свои обязанности, контракт с ней расторгли. Чиновники заявили, что взяли на контроль вопрос уборки на этой территории и появляться в саду у выхода из метро коммунальные службы будут ежедневно.

По словам читательницы Аллы, сквер – излюбленное место загулявших компаний. Неделю назад она попросила чиновников наконец привести территорию в порядок. После её жалобы урны опустели, но на земле мусора стало больше.



