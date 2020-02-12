К областным экологам пришли следователи. Спросили о взятках и незаконной добыче

Обыски в комитете экологического надзора Ленобласти проходят днем 12 февраля. В деле трое задержанных, взятки и без разрешения распаханный карьер.

Как сообщает 47News, накануне по уголовному делу о получении взятки были задержаны три человека, которые помогали коммерсантам с разработками на одном из карьеров. На асфальт их положили на парковке неподалеку от «Мега-Парнас». На следующий день следователи пришли к чиновникам с обысками.

Комитет остался без главы неделю назад, Николай Борисов покинул пост, оставив начальником Алексея Рылеева. Поговорить с ним изданию не удалось, в приемной рассказали, что он занят общением со следователями.



