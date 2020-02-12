"Формула" вируса. Гран-при Китая официально перенесли из-за COVID-19

Китайский этап "Формулы-1", который должен был пройти с 17 по 19 апреля, уже официально перенесен на неопределенный срок. Как сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) во второй половине дня 12 февраля, это связано с эпидемией коронавируса.

Руководство "Формулы-1" еще не приняло окончательное решение, что делать с китайским этапом дальше. Календарь сезона-2020 один из самых плотных в истории "королевских гонок". Изначально было запланировано 22 этапа – это рекордное количество. Из-за эпидемии организаторы оказались в затруднительном положении: не так просто при таком графике найти свободные даты для переноса китайского Гран-при.

В последний раз этап «Формулы-1» переносили девять лет назад. В 2011 году пришлось отменить Гран-при Бахрейна из-за волнений на фоне «арабской весны».

По официальным данным, на конец вторника в Китае заражение новым коронавирусом подтверждено у 44 653 человек, жертвами заболевания стали 1 113 человек. Новый коронавирус накануне получил официальное название от ВОЗ – COVID-19.



