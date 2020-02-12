Автор телеграм-канала «Устинов троллит» попал в тюремную больницу. СМИ утверждают, что его избили

Политтехнолог и автор телеграм-каналов Александр Устинов сменил камеру в московском следственном изоляторе «Водник» на больничную койку в «Матросской тишине». По словам адвоката, его госпитализировали со сломанным носом.

Об этом 12 февраля также сообщает телеграм-канал «Устинов троллит», одним из создателей которого был блогер. По имеющейся информации, два дня назад в камере СИЗО «Водник» на Устинова напал сокамерник, в медблок пострадавший попал с травмами средней степени тяжести.

Госпитализацию подзащитного журналистам подтвердил адвокат. Он уточнил, что Устинову сломали нос, причины конфликта юрист ещё не знает. По его словам, он предупреждал руководство изолятора, прокуратуру и следователей, что подобное возможно. ФСИН информацию пока не прокомментировала.

Уральский пиарщик и автор телеграм-каналов Александр Устинов был задержан с двумя коллегами в конце 2018 года. Его обвиняют в публикации клеветнических материалов, вымогательстве денег за их удаление, мошенничестве, а также незаконном обороте порнографии. Заявителями проходят завод «Вентпром», представитель компании «Сима-ленд», Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, представители банка ВТБ, а также заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.



