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Общество
12.02.2020 20:15
Печать

«Ты знаешь, кто я?», или ствол к голове. Героиня «Улиц разбитых фонарей» снялась в новом видео

Модель, актриса, юрист Наталья Пурвин поучаствовала в вооруженном скандале на Галерной. Ее водитель Иван Янушанец, угрожавший прохожему пистолетом, уже привлекался за бытовое насилие.

«Ты знаешь, кто я?», или ствол к голове. Героиня «Улиц разбитых фонарей» снялась в новом видео

фото: соцсети Натальи Пурвин

После заметки о личном водителе актрисы из «Улиц разбитых фонарей» с редакцией связались главные герои. Наталья Пурвин была лаконична: «Я не поняла, че это такое?». Иван Янушанец недалеко ушел от хозяйки: «Какого хрена мои данные появились в статье?». Оба отрицали присутствие на Галерной улице. «Фонтанка» публикует видеозапись актерских разборок.

Днем 11 февраля петербуржец Ринат Ильязов с братом подъехал к 25-му дому на Галерной улице. Въехать во внутренний двор их внедорожник не мог. Арочные ворота с надписью «Машины не ставить!» перегородил незнакомый «Мерседес», пустой и без телефонного номера под стеклом. 

Братья покружили по окрестностям, припарковались у площади Труда, вернулись. К «Мерседесу» минут через пятнадцать подошла пара. Женщина средних лет юркнула на пассажирское сиденье, молодой мужчина принялся укладывать плинтусы в багажник.

– Могли бы телефон оставить, если арку перегораживаете, – по словам Рината, он обратился к незнакомцу ровной фразой.


– Так заезжай, – будто бы огрызнулся тот.

По словам Ильязова, женщина выгрузилась из «Мерседеса» и перешла на крики.

– Уперлась лбом в моего брата, спросила его: «Ты знаешь, кто я?» – вспоминает Ринат.

Видео: Читатель «Фонтанки»

Ситуация вроде не располагала к эскалации, но молодой спутник «лобовой» гражданки, по словам очевидцев, прыгнул в салон, вылез с пистолетом, передернул затвор, поднес к голове Рината, но одумался и вернулся к машине. Брат включил камеру на телефоне, на запись попала часть конфликта. Наиболее эффектная его часть – ураганная походка женщины с посылочным жестом в сторону камеры.

Ринат просил пару не покидать место происшествия, он звонил в полицию с заявлением об угрозе убийством. Но «Мерседес» уехал.

Автомобиль принадлежит 47-летней Наталье Пурвин. С 18-летнего возраста она работала моделью в модном доме «Невский проспект», снималась в журналах. В 1994-м открыла школу моделей Cats. Появлялась в нескольких сезонах «Улиц разбитых фонарей», после чего занялась юридическим бизнесом.


В телефонных разговорах с «Фонтанкой» Наталья Пурвин отрицала участие в конфликте:

«Я не поняла, че это такое? Подстава какая-то? Не было никакого инцидента, не было никакого пистолета. Вы печатаете то, чего не было».

кадр из видео
кадр из видео

По её утверждению, за рулем «Мерседеса» мужчины не катаются, и на Галерной она отсутствовала. Редакция по мессенджеру отправила ей скриншот со средним пальцем в главной роли. Через три минуты раздумий Наталья Константиновна ответила:

«Позировала для рекламы».

За рулем автомобиля, по данным «Фонтанки», сидел 28-летний Иван Янушанец. В 2017 году Всеволожский городской суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. 

Потерпевшей по делу проходила его сожительница, которую в мае 2016-го из квартиры в Мурино доставили в Токсовскую больницу с черепно-мозговой травмой, разрывом внутренних органов, внутренним кровотечением. Пациентку помещали в медикаментозный сон, писала «Комсомольская правда». Янушанец в комментарии корреспондентам утверждал, что женщину избили другие.

Пистолет на Галерной Иван тоже не признал.

«Какого хрена мои данные появились в статье? Я очень сильно возмущен. Меня там не было», – заявил он «Фонтанке».

Мы спросили Наталью Пурвин, что она думает о приговоре своему водителю.

«Я про это ничего не знаю и слухам не верю. Меня это не касалось, он хорошо водит машину. У нас полстраны имеет приговоры суда».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

 

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