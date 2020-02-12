Дальнобойщики устроили транспортный коллапс в Киеве. Фуры заблокировали выезды и центр украинской столицы

Дальнобойщики устроили транспортный коллапс в Киеве, их многотонные машины блокируют основные трассы при подъезде к столице, а также улицы в самом центре города, передает 12 февраля УНИАН.

По данным украинского издания, водители грузовиков полностью заблокировали одну из полос на Бориспольской трассе, припарковав свои фуры. Похожая ситуация наблюдается на въезде в Киев по Житомирской трассе в районе Чаек. Со стороны Одессы, а также на Гостомельском шоссе дальнобойщики также остановили движение.

Как долго продлится акция протеста водителей и перевозчиков и сколько времени въезд в город будет затруднен, пока не известно.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Киева, движение транспорта в направлении Киева по Одесской и Черниговской трассам пока затруднено из-за припаркованных на правых полосах фур. Правоохранители заявляют, что въезды в Киев не заблокированы, однако местами движение в направлении города затруднено из-за сужения дороги.





Также в пресс-службе сообщили, что патрульные полицейские проводят профилактические беседы с водителями, однако правовых оснований принимать принудительные меры для разблокирования правых полос нет.

Помимо этого сообщается, что сейчас перекрыто движение по улице Грушевского в центре Киева, на участке от Европейской площади до улицы Садовой. Там также проводят акцию протеста дальнобойщики: они беспрестанно ходят по пешеходному переходу. В связи с этим полиция разворачивает автомобили, которые движутся с Европейской площади, в обратном направлении и аналогично действует в отношении движущегося транспорта в сторону Европейской площади с улицы Грушевского.

Протестующие припарковали свои фуры возле Кабинета министров Украины, что почти вдвое сократило проезжую часть улицы Грушевского.

Утром 12 февраля в правительственном квартале Киева дальнобойщики и перевозчики устроили масштабный пикет. В целом у перевозчиков всего 16 требований, но в основном они вышли на протест из-за новой системы выдачи разрешений на перевозку. Она значительно увеличивает время на пересечение границы. Из-за нововведения водители грузовиков утверждают, что теперь проводят много времени в огромных очередях.