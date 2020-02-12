Губернатор Петербурга подписал документ, который запускает транспортную реформу

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал «документ планирования». Об этом 12 февраля сообщил журналистам вице-губернатор Максим Соколов.

Подписание документа, необходимого для запуска реформы городского транспорта, ожидалось еще в начале года. Однако Максим Соколов, как новый куратор транспортного блока, заново начал его обсуждение со всеми вовлеченными в процесс, от лизинговых компаний до транспортных экспертов.

Реформа предполагает, что количество маршрутов сократится с 648 имеющихся сейчас до 484 постреформенных направлений. Автобусы с буквой «К» исчезнут как класс, а в любой единице общественного транспорта Петербурга можно будет воспользоваться льготой.



