Шерстяной волчара с мощными лапищами все еще герой, но теперь у феминисток

Популярный мем про стаю волков, которую в заснеженное поле ведет вожак с «мощными лапищами», приобрел новый окрас после откровения автора фотографии. Оказалось, что этот волк – волчица.

Представьте, оказалось, что шерстяной волчара, как мощны мои лапищи – это баба! Ну в смысле волчица. Ой, какая же это жиза-жизулечка, сколько раз я была ей... pic.twitter.com/AVvTvsiaC3 — Captain Zay (@zay_captain) February 12, 2020





На новости о «смене пола» вожака пользователи отреагировали в феминистическом ключе. Некоторые отмечают, что теперь мем стал более философским и современным. «Мы, шерстяные волчицы, по натуре победительницы», – радуются девушки.

Многие колхозники (судя по их истерикам у меня в комментах) очень тяжело переживают научный факт «женщина не глупее мужчины». А тут ещё выяснилось, что знаменитый волчара-предводитель из всех мужицких пабликов ВКонтакте – это САМОЧКА pic.twitter.com/aH2FKiS3nF — маячок антихриста (@veritas_z) February 12, 2020

Мемес про волчару и мощные лапищи только что стал современнее и более философским. Ведь волчара — женщина. И это прекрасно pic.twitter.com/dmbUuU7fR7 — Вячеслав Опахин (@opahin) February 12, 2020

Мем стал популярным в 2017 году, когда под фотографией со стаей волков появились подписи от лица изображенных. Те, кто идут за вожаком, возмущаются неудобной тропой и жалуются на усталость, бодр на фото только первый в цепочке. «Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи!» – радуется вожак.

Несколько дней назад автор фото в Instagram National Geographic рассказал, что снимал волков в национальном парке Денали на Аляске. В кадр попала самка, которая ведет своих детей на новые охотничьи угодья.