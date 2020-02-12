Шерстяной волчара с мощными лапищами все еще герой, но теперь у феминисток
Популярный мем про стаю волков, которую в заснеженное поле ведет вожак с «мощными лапищами», приобрел новый окрас после откровения автора фотографии. Оказалось, что этот волк – волчица.
Представьте, оказалось, что шерстяной волчара, как мощны мои лапищи – это баба! Ну в смысле волчица. Ой, какая же это жиза-жизулечка, сколько раз я была ей... pic.twitter.com/AVvTvsiaC3
— Captain Zay (@zay_captain) February 12, 2020
На новости о «смене пола» вожака пользователи отреагировали в феминистическом ключе. Некоторые отмечают, что теперь мем стал более философским и современным. «Мы, шерстяные волчицы, по натуре победительницы», – радуются девушки.
Многие колхозники (судя по их истерикам у меня в комментах) очень тяжело переживают научный факт «женщина не глупее мужчины». А тут ещё выяснилось, что знаменитый волчара-предводитель из всех мужицких пабликов ВКонтакте – это САМОЧКА pic.twitter.com/aH2FKiS3nF
— маячок антихриста (@veritas_z) February 12, 2020
Мемес про волчару и мощные лапищи только что стал современнее и более философским.
Ведь волчара — женщина. И это прекрасно pic.twitter.com/dmbUuU7fR7
— Вячеслав Опахин (@opahin) February 12, 2020
Мем стал популярным в 2017 году, когда под фотографией со стаей волков появились подписи от лица изображенных. Те, кто идут за вожаком, возмущаются неудобной тропой и жалуются на усталость, бодр на фото только первый в цепочке. «Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи!» – радуется вожак.
Несколько дней назад автор фото в Instagram National Geographic рассказал, что снимал волков в национальном парке Денали на Аляске. В кадр попала самка, которая ведет своих детей на новые охотничьи угодья.
Волк из мема про шерстяного волчару (с мощными лапищами) на самом деле ВОЛЧИЦА. Автор снимка рассказал National Geographic, что в 2017 ему удалось запечатлеть именно самку, ведущую стаю через снега pic.twitter.com/FhnLzWEGOD
— Змей (@udaff_ka) February 12, 2020