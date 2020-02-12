Жарову пророчат пост в «Газпром-Медиа», его место может занять управленец из аппарата президента

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в скором будущем может сменить работу и уйти в коммерческие структуры. Его место, возможно, отдадут Андрею Липову, который отвечает за развитие информационных технологий при Путине.

Об этом 12 февраля сообщают источники «Ведомостей» и РБК. Жаров, вероятно, станет генеральным директором «Газпром-Медиа». На сайте компании в качестве генерального директора все еще указан Дмитрий Чернышенко, которого 21 января Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя российского правительства.

Сам Жаров заявил ТАСС, что ничего не знает про вероятное назначение. «Я государственный служащий», – поспешил отметить глава РКН.

Место Жарова в Роскомнадзоре может занять нынешний начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

«Газпром-Медиа» – крупнейший медиахолдинг в России и Восточной Европе, в него входят девять телеканалов, в том числе НТВ, ТНТ и «Матч ТВ», и десять радиостанций – «Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы» и 101.ru



