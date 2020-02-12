Путин снова призвал ускорить экономику России: ждет темпы прироста выше мировых

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам назвал основную задачу в этой сфере.

«Основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5, а лучше 5 – 7% , чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Рассчитываю здесь на совместную партнерскую работу правительства Российской Федерации и Банка России», – заявил глава государства 12 февраля.

По его словам, каждый пункт прироста инвестиций – это и новые, и модернизированные рабочие места, дополнительный спрос на профессиональные и квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах, но и по всей стране.

В послании к Федеральному собранию два года назад, в 2018 году, Путин уже поручал ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых. К 2025 году ВВП на душу населения должен вырасти в 1,5 раза.



