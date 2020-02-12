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Общество
13.02.2020 17:26
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«Из одного дерьма – в другое». Что стало с участниками обмена между Украиной и Новороссией

Полтора месяца назад Киев освободил 123 фигуранта уголовных дел о госизмене, шпионаже и военных преступлениях. После переезда в ДНР и ЛНР многие попали в другой плен – негласный. О западне «Фонтанке» рассказала 32-летняя Дарья Мастикашева.

«Из одного дерьма – в другое». Что стало с участниками обмена между Украиной и Новороссией

фото из личного архива Дарьи Мастикашевой

Мастикашеву обвиняли в государственной измене. Она провела под арестом два с половиной года и попала в украинский список на обмен. Формально признав вину и получив срок ниже низшего предела, вышла из СИЗО и 29 декабря 2019 года села в автобус с другими пленниками.

В Донецк отправились 63 человека, почти все – граждане Украины. Им выдали по 20 тысяч рублей на карманные расходы и заселили в Республиканский центр профпатологии и реабилитации на востоке города, по соседству с макаронной фабрикой и тубдиспансером. Предполагалось, что после недолгого карантина они разъедутся по желанным местам. Мастикашеву одновременно устраивали выезд в Россию, где у нее до прошлого года действовал вид на жительство, или на Украину. Там остались мать и дочь.

По её словам, терапевтическое отделение на втором этаже Республиканского центра новые поселенцы «перепрофилировали» в страну вечного праздника.

«Выпивка и кое-что похлеще, секс, гульба – всего в избытке, – говорит Дарья. – В этом здании находятся посты комендатуры и милиции. Я жаловалась, но местные власти либеральничали».


«Из одного дерьма – в другое». Что стало с участниками обмена между Украиной и Новороссией

Воля оказалась условной. Выходить в город разрешали, но отбой – по расписанию.  Карантин продлевала администрация центра. Основной предлог – «предрасположенность к гепатиту С», независимо от анализов.

К экс-пленникам приходили гости, Мастикашева определяла их как сотрудников Министерства госбезопасности ДНР.

«Было бы неплохо, если бы ты с нами работала», – вспоминает Дарья. – Я отказывалась, просила отпустить. Вы, говорят, свободный человек, но покинуть территорию не можете. Из одного дерьма я попала в другое».

19 января поселенцам объявили, что через неделю их отпустят. 10 февраля Мастикашева собрала пожитки и приехала на КПП «Успенка» с российской границей. Её развернули и велели явиться в МГБ. Вчера, 12 февраля, Дарья написала заявление на выезд в Россию. Рассматривать его будут, как сказали женщине, от месяца и более.

Фото: Дарья Мастикашева
Фото: Дарья Мастикашева

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Мастикашева – трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо. В Москву переехала в 2013 году. Жила гражданским браком с бывшим начальником службы безопасности Бориса Березовского, политтехнологом Сергеем Соколовым.

По версии СБУ, Соколов и Мастикашева планировали инсценировку терактов в России с участием граждан Украины. Она якобы вербовала бывших военнослужащих, которые переезжали в Москву и заселялись в съемные квартиры, где хранились оружие и компоненты для взрывных устройств. Реализации терактов не предполагалось, только имитация деятельности – чтобы бросить тень на официальный Киев. Соколов находится под арестом с января 2018 года в Москве, политический мотив инсценировок не признает. Как политтехнолог он прославился продажей российским государственным и окологосударственным СМИ фейковых интервью – о малазийском «Боинге», якобы сбитом украинским Су-25 (героя ролика озвучивал сам Соколов, с надетой на голову кастрюлей для изменения голоса), и убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова по указке СБУ.

Большинство участников обмена повторяют судьбу Дарьи Мастикашевой, уверяют собеседники «Фонтанки». Они застряли в ДНР и ЛНР, хотя желают вернуться на родину уже в свободном статусе.

По данным «Фонтанки», одним из немногих счастливчиков, которого не коснулись местная бюрократия и предложения оперативников МГБ о сотрудничестве, был 52-летний петербургский чеченец Артур Денисултанов. После обмена он сообщал «Фонтанке», что карантин продлится неделю. Но территорию Новороссии он покинул еще раньше. В Донецк приехали чеченцы, и Денисултанову включили зеленый свет на выезд. Он предположительно уехал в Грозный и на связь в настоящее время не выходит.

В Киеве Денисултанова собирались судить за покушение на командира добровольческого батальона Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву летом 2017 года. В России он известен также под фамилиями Цебро, Кринаре, на Украине – Дакар. Самое известное прозвище – «Динго». Денисултанова проверяли на причастность к нескольким международным убийствам. Говорят, он может найти любого человека в любой точке земного шара, равно как и собрать информацию нужного уровня. Незадолго до освобождения из СИЗО Денисултанов рассказывал «Фонтанке», что после обмена вернется в Чечню, где его ждут с докладом о проделанной на Украине работе.

В Москве, минуя длительный карантин, также оказался самый пожилой участник обмена – 85-летний харьковский инженер Мехти Логунов. На Украине он отбывал срок за госизмену.

В Петербург ведут следы «полковника российских спецслужб» Валерия Гратова. В 2017 году он пытался проехать в Приднестровье по поддельному паспорту гражданина Украины. Его якобы ожидала там должность заместителя министра обороны. После обмена Гратов тоже не задержался в ДНР, хотя водил знакомство с видными деятелями. Республику он покинул при поддерже российского посольства.

Некоторые граждане Украины, попавшие в обменные списки, вернулись на родину в том же статусе подсудимых. Их уголовные дела возобновлены. В частности, на этом настояли бывшие бойцы ОМОН «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Вину в убийствах на площади Независимости они не признают.

Рад бы вернуться на Украину, да не может 31-летний Сергей Долженков по прозвищу «Капитан Какао». Он работал в одесской милиции, весной 2014 года примкнул к «Антимайдану». Был арестован за организацию беспорядков в Одессе. В Новороссии Долженков тоже не хочет оставаться, но МГБ его не выпускает.

Еще драматичнее судьба бразильского добровольца Рафаэля Лусварги. Он воевал за ДНР, попал под арест в Киеве, вернулся по обменным спискам и несколько дней назад бесследно исчез. По одним данным, Лусварги поместили в психиатрическую больницу. В эту версию его знакомые не верят. В социальных сетях Новороссии активно распространяют информацию о возможном задержании бразильца республиканской контрразведкой.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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