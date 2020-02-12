Застрявший каршеринг украсил пейзаж Финского залива и стал отличным фоном для селфи

Вид на Финский залив на одном из пляжей Выборгского района Ленинградской области неожиданно для оказавшихся там претерпел небольшое техногенное изменение. Лед у берега украсил застрявший автомобиль.

Фотографии свалившегося «носом» в воду со льда каршерингового Renault Captur сервиса «Яндекс.Драйв» 12 февраля опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Картину наблюдали в Желтой бухте неподалеку от Ермилово. «Никого рядом нет», – добавили очевидцы.

В лучах солнца и на фоне открыточных видов получились почти рекламные постеры, иронично заметили пользователи в комментариях.





Другие же рассказали, что машина украшает береговую линию и привлекает объективы камер уже не первый день. Накануне пост о ней появился на Pikabu. Застрявший каршеринг не только вписался в пейзаж, но и оказался неплохой «декорацией» для селфи.





«Он с 8-го числа там стоит, приезжали типы на заправочных тачках от «Яши» и смотрели, как вытащить», – пишет участник группы Вася.

В «Яндекс.Драйв» порталу 47news рассказали, что на Выборгский район Ленобласти зона завершения поездки не распространяется, и за нарушения правил аренды налагаются индивидуальные штрафы. Но ситуацию с конкретным автомобилем изданию не уточнили.