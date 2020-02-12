Посетитель отеля Sokos в Петербурге заразился коронавирусной истерией, увидев в SPA-зоне смерть гражданина из восточной страны

Гражданин восточноазиатской страны скончался на глазах у отдыхающих гостиничного комплекса на Васильевском острове в Петербурге. Обстоятельства его смерти заставили задуматься о коронавирусе, в отеле просят не поддаваться панике.

О случившемся «Фонтанке» 12 февраля сообщил читатель, остановившийся в Sokos. По его словам, два дня назад в спа-комплексе в Биржевом переулке внезапно умер мужчина. С виду – житель Китая.

«Шёл, упал, изо рта шла пена. При этом один из клиентов спортклуба делал ему искусственное дыхание. Далее спа-зону закрыли», – доложил читатель, отметив, что администрация комментариев не дала. После этого он не может нормально отдыхать, терзаясь мыслями об эпидемии. С его слов, не чувствует себя в безопасности.

По информации нашего издания, в начале девятого вечера в понедельник в отеле умер гражданин Южной Кореи. Он жил в Петербурге с русской женой, с ней же отдыхал в аквазоне. Точную причину смерти назовут после вскрытия, предварительно подозревают, что 48-летнего мужчину убил тромб.





Генеральный менеджер Sokotel LLC Дмитрий Шубин сообщил, что умерший – гость клуба Palace Bridge Wellness Club, в отеле он не проживал.

«Нашими сотрудниками была немедленно оказана первая помощь, на место оперативно прибыла скорая, но, к большому сожалению, гость скончался. На время проведения соответствующих мероприятий мы закрывали аквазону на три часа. С полной уверенностью мы можем заявить, что это трагическое событие не имеет никакого отношения к новостям о коронавирусе», – заверил Шубин. Он подчеркнул, что посещать клуб и жить в отеле можно без опаски.

По официальным данным, на конец вторника в Китае заражение новым коронавирусом подтверждено у 44 653 человек, жертвами заболевания стали 1 113 человек. Вернувшиеся из Китая в Петербург рискуют попасть в «коронавирусный карантин», путь побега из него уже проложен.