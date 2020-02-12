Парламент Финляндии рассмотрит инициативу о введении авианалога для пассажиров

Гражданская инициатива, предусматривающая введение авианалога на пассажирские рейсы, была передана в парламент Финляндии 12 февраля, сообщает Yle.

За полгода законодательная инициатива собрала более 54 тысяч подписей – для того чтобы добиться её рассмотрения в парламенте, нужно не менее 50 тысяч.

Авторы утверждают, что вредные выбросы от авиации ускоряют глобальное потепление, а финансовое регулирование поможет изменить транспортные привычки людей. Размер сбора не называется, законодателям предлагают самим определить, может ли величина налога зависеть от того, как разные типы полётов влияют на климат.

Инициаторы в качестве примера приводят соседнюю Швецию, где в зависимости от продолжительности полета пассажиры должны платить налог в размере от 6 до 40 евро. Эта система была введена в апреле 2018 года.



